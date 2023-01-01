WebCatalog
Strainly

Strainly

strainly.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Strainly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Binlerce üyeyle bağlantı kurun. Büyümek için ihtiyacınız olan her şeyi bulun. Strainly yetiştiricileri, yetiştiricileri ve ekipman sağlayıcılarını birbirine bağlayan lider bir platformdur. Kenevir yetiştiricilerini ve yetiştiricilerini işbirliği yoluyla güçlendiriyoruz.

Web Sitesi: strainly.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Strainly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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