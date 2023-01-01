Specialized

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Tecrübeli profesyonellerden hafta sonu savaşçılarına, çocuklara ve işe gidip gelenlere kadar; eğer bisiklet sürüyorsanız biz sizin içiniz. Bisikletlerin hayatları değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Bu basit gerçek bizi daha iyi olmaya ve daha iyi olmaya itiyor.

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