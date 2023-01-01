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Specialized

Specialized

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Tecrübeli profesyonellerden hafta sonu savaşçılarına, çocuklara ve işe gidip gelenlere kadar; eğer bisiklet sürüyorsanız biz sizin içiniz. Bisikletlerin hayatları değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Bu basit gerçek bizi daha iyi olmaya ve daha iyi olmaya itiyor.

Web Sitesi: specialized.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Specialized ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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