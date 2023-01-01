Hindistan'ın 1 Numaralı Çöpçatanlık ve Evlilik Hizmeti olan Shaadi.com, basit bir amaçla kuruldu: insanların mutluluğu bulmasına yardımcı olmak. Shaadi.com bazen evlilik kategorisi olarak da bilinen kategoride liderdir; 35 milyondan fazla hayata dokunduk.

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