WebCatalog
Shaadi.com

Shaadi.com

shaadi.com

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Hindistan'ın 1 Numaralı Çöpçatanlık ve Evlilik Hizmeti olan Shaadi.com, basit bir amaçla kuruldu: insanların mutluluğu bulmasına yardımcı olmak. Shaadi.com bazen evlilik kategorisi olarak da bilinen kategoride liderdir; 35 milyondan fazla hayata dokunduk.

Web Sitesi: shaadi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shaadi.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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