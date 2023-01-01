SocialBu
socialbu.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SocialBu çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: socialbu.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, SocialBu ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Repilot
repilot.io
Social Report
socialreport.com
Zoho Social
accounts.zoho.com
PostFlow
app.postflow.app
Metricool
app.metricool.com
Later
app.later.com
Mention
web.mention.com
Smart Workforce
app.smartworkforce.co.uk
Crowdfire
crowdfireapp.com
Social Champ
socialchamp.io
PromoRepublic
app.promorepublic.com
BerniePortal
app.bernieportal.com