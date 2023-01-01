WebCatalog
SocialBu

SocialBu

socialbu.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SocialBu çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hepsi Bir Arada Sosyal Medya Yönetimi Çözümü Küçük İşletmeler İçin. SocialBu, sosyal medyadaki varlığınızı geliştirmek ve sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak için mükemmel bir çözümdür. Yayınlayın, Yanıtlayın, Analiz Edin ve Otomatikleştirin - tamamı SocialBu içinden.

Web Sitesi: socialbu.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SocialBu ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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