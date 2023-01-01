WebCatalog
SnapEdit

SnapEdit

snapedit.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SnapEdit çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Nesneleri tanımlamak için en iyi AI algılama teknolojisi olan SnapEdit - Görüntü temizleme aracı (Resimleri Temizleme) ile insanları fotoğraflardan kaldırın. Metni kaldır, Filigran kaldırıcı, metin silgisi, logoyu kaldır.

Web Sitesi: snapedit.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, SnapEdit ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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