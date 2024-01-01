ImageColorizer, eski fotoğrafları geri yükleme, renklendirme ve iyileştirme konusunda uzmanlaşmış çevrimiçi bir araçtır. Gelişmiş yapay zeka teknolojisi adını verdiği teknolojiyi kullanan araç, siyah beyaz görüntülere renk katarak onlara gerçekçi, canlı tonlar kazandırmayı amaçlıyor. ImageColorizer, renklendirmenin ötesinde bir dizi başka hizmet de sunar: ayrıntıyı yükselterek ve netliği artırarak eski fotoğrafların restorasyonu; bulanık, düşük kaliteli görüntülerin iyileştirilmesi; portre fotoğraflarının rötuşlanması; ve çizilmiş veya hasar görmüş görüntüleri onarmak için tasarlanmış bir onarım özelliği. Araç ayrıca, en son sihirli silgi teknolojisi olarak tanımladığı teknolojiden yararlanarak, istenmeyen nesneleri kaldırarak fotoğrafları temizleme seçeneği de sunuyor. ImageColorizer, bu yetenekleri yapay zeka destekli olarak sunar ve eski fotoğrafları yeniden canlandırmak ve optimize etmek için özel olarak tasarlanmıştır. Platform, gelişmiş fotoğraf düzenleme becerileri gerektirmeyen, kullanıcı dostu bir çözüm olarak konumlandırılmıştır. ImageColorizer'ın öncelikle çevrimiçi bir araç olmasına rağmen, hem Windows hem de Mac kullanıcıları için bir uygulama da sunduğunu belirtmekte fayda var.

Web Sitesi: imagecolorizer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ImageColorizer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.