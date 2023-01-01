WebCatalog
Slimvoice

Slimvoice

slimvoice.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Slimvoice çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Slimvoice, dünyanın en hafif faturalandırma uygulaması. Slimvoice, mühendislikten tasarıma kadar hafif uygulamayı yeniden tanımlıyor; böylece göndermeye daha az, almaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Web Sitesi: slimvoice.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Slimvoice ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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