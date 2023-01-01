Skyeng çevrimiçi okulu, kendi eğitim platformunda (Skype gibi, yalnızca daha kullanışlı) İnternet üzerinden uzaktan İngilizce öğrenimine erişilebilir.

Web Sitesi: skyeng.ru

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