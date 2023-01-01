WebCatalog
skyeng

skyeng

id.skyeng.ru

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde skyeng çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Skyeng çevrimiçi okulu, kendi eğitim platformunda (Skype gibi, yalnızca daha kullanışlı) İnternet üzerinden uzaktan İngilizce öğrenimine erişilebilir.

Web Sitesi: skyeng.ru

Yasal Uyarı: WebCatalog, skyeng ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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