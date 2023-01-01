WebCatalog
Silatus

Silatus

app.silatus.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Silatus çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Araştırmanızı yapay zekanın yürütmesine izin verin Konunuzu söyleyin ve yapay zekamız tam raporlar yazmak için en son verileri, istatistikleri ve olayları kullanarak gerisini halleder.

Web Sitesi: silatus.com

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