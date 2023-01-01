WebCatalog
Think with Google

Think with Google

thinkwithgoogle.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Think with Google çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Think with Google'ın veri raporları, kılavuzları, infografikleri ve makaleleriyle en son pazarlama araştırmalarını ve dijital trendleri ortaya çıkarın.

Web Sitesi: thinkwithgoogle.com

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