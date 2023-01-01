WebCatalog
Sidekicker

Sidekicker

sidekicker.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sidekicker çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Geçici ve geçici personel alımının yeniden şekillendirilmesi İşletmeler ve işçiler için işgücü kiralamanın çalışma şeklini önemli ölçüde iyileştirmek için teknolojiyi kullanıyoruz.

Web Sitesi: sidekicker.com

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