WebCatalog
Sidegig

Sidegig

sidegig.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sidegig çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Herhangi bir Görev için En İyi Serbest Çalışanları çevrimiçi bulun. Algoritmayı geliştirmek bir görevle başlar; serbest çalışanların içeriğinizle ilgilenmesini sağlayın, yorum bırakın, paylaşın ve çok daha fazlasını yapın.

Web Sitesi: sidegig.co

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