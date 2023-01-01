WebCatalog
Fiverr Discover

Fiverr Discover

discover.fiverr.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Fiverr Discover çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gerçek Fiverr serbest çalışanları tarafından özenle seçilmiş çalışmaları keşfedin. Logo tasarımlarını, İllüstrasyonları, Videoları ve daha fazlasını keşfedin. İlham alın ve bir sonraki fikrinizi bulun!

Web Sitesi: discover.fiverr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fiverr Discover ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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