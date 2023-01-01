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iStock

iStock

istockphoto.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Kapsayıcı ve ilham verici olması amacıyla çeşitli küresel topluluklar tarafından araştırılan ve çekilen milyonlarca özel fotoğraf, video ve ilüstrasyonları keşfedin.

Web Sitesi: istockphoto.com

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