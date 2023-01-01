WebCatalog
PINK Nation

PINK Nation

pink.victoriassecret.com

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Kapsayıcı topluluk, özel erişim. PINK Nation'a katılın, VS PINK alışveriş uygulamasını indirin, üye olun ve daha fazlasını burada yapın! Pembe (stilize PEMBE), L Brands'ın eski bir yan kuruluşu olan Victoria's Secret'ın ana ürün grubundan daha genç kadınları hedef alan bir iç çamaşırı ve giyim serisidir. Hedef demografisi 13 ila 22 yaş arası gençlerden oluşuyor.

Web Sitesi: pink.victoriassecret.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PINK Nation ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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