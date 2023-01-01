Kapsayıcı topluluk, özel erişim. PINK Nation'a katılın, VS PINK alışveriş uygulamasını indirin, üye olun ve daha fazlasını burada yapın! Pembe (stilize PEMBE), L Brands'ın eski bir yan kuruluşu olan Victoria's Secret'ın ana ürün grubundan daha genç kadınları hedef alan bir iç çamaşırı ve giyim serisidir. Hedef demografisi 13 ila 22 yaş arası gençlerden oluşuyor.

Web Sitesi: pink.victoriassecret.com

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