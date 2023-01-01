WebCatalog
Pulpo

Pulpo

pulpo.usepulpo.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pulpo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm Figma yorumlarınız tek bir yerde. Pulpo, birden fazla dosyadaki figma yorumlarını tek bir yerden görüntülemenize ve yönetmenize olanak tanır. Asla yorum bırakmayın.

Web Sitesi: usepulpo.com

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