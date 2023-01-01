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Shepherd

Shepherd

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Shepherd sanki dünyanın en iyi kitapçısına göz atıyormuş gibi hissediyor. Tutkulu uzmanlar, akla gelebilecek her konuda okunacak en iyi kitapları önermektedir.

Web Sitesi: shepherd.com

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