WebCatalog
ShapeDo

ShapeDo

shapedo.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ShapeDo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ShapeDo'nun görüntü karşılaştırma yetenekleri, her tasarım değişikliğini saniyeler içinde bularak proje üzerinde kontrol sahibi olmanıza ve riski ortadan kaldırmanıza olanak tanır

Web Sitesi: shapedo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ShapeDo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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