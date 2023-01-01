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Sessions by Psychology Today

Sessions by Psychology Today

sessions.psychologytoday.com

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Evden çıkmadan terapistinizle bağlantı kurun. Sessions, Psychology Today'in onaylı terapistlerden oluşan ağının tercih ettiği güvenli terapi platformudur. Seanslar üzerinden randevu almak için bugün terapistinizle bağlantı kurun. Terapistiniz size bekleme odasına bir bağlantı sağlayacaktır. Bu bağlantıyı takip etmeniz, adınızı girmeniz yeterlidir; check-in işleminiz gerçekleştirilecek ve oturumunuza hazır olacaksınız.

Web Sitesi: sessions.psychologytoday.com

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