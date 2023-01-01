Microsoft Bookings, rezervasyonlarınızı, personelinizi ve müşterilerinizi takip etmenize yardımcı olan bir randevu planlama uygulamasıdır. Hiçbir randevuyu kaçırmazsınız ve randevunuza daha az randevuya gelmemiş olursunuz.

Web Sitesi: microsoft.com

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