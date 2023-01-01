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ServicePlanner

ServicePlanner

service-planner.nl

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ServicePlanner çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Randevu planlayıcı, posta koduna göre verimli bir günlük program oluşturur ve müşterilere randevuları ve hatırlatmaları otomatik olarak gönderir. Tüm planlama otomatik olarak yapılır.

Web Sitesi: service-planner.nl

Yasal Uyarı: WebCatalog, ServicePlanner ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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