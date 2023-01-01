WebCatalog
SATENA

SATENA

satena.com

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Satena, en iyi ulusal kapsama alanına sahip Kolombiyalı havayolu şirketi. SATENA, merkezi Kolombiya'nın Bogotá şehrinde bulunan, Kolombiya devletine ait bir havayolu şirketidir. Çoğunlukla iç hatlarda çalışır. Ana merkezi El Dorado Uluslararası Havaalanı'dır.

Web Sitesi: satena.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SATENA ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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