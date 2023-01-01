Satena, en iyi ulusal kapsama alanına sahip Kolombiyalı havayolu şirketi. SATENA, merkezi Kolombiya'nın Bogotá şehrinde bulunan, Kolombiya devletine ait bir havayolu şirketidir. Çoğunlukla iç hatlarda çalışır. Ana merkezi El Dorado Uluslararası Havaalanı'dır.

Web Sitesi: satena.com

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