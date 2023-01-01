Pazarlamacılar, dijital ajanslar, çağrı merkezleri, çağrı başına ödeme ve performans ağları için çağrı izleme, ilişkilendirme, raporlama ve analiz.

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