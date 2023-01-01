Alternatifler - Ringba
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
Ringover
ringover.com
CRM'nizle entegre, PC'lerden ve akıllı telefonlardan erişilebilen güçlü bir arama platformu kurun ve dünya çapında numaralar alın.
CallFire
callfire.com
Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!
Truly
truly.co
Müşteri konuşmalarını takip eden, analiz eden ve onlara koçluk yapan satış ekiplerine yönelik 1 numaralı telefon sistemiyle tanışın.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlamaya yönelik kurumsal düzeyde bir izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, müşteri adayı ve çağrı yaşam döngüsünü yürüten ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı kuruluş, iş ortağı ve ücretli kanallarda markalar için yatırım getirisi artırmasına yardımcı...
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc., 2003 yılında kurulmuş ve 300'den fazla çalışana sahip, Seattle merkezli bir halka açık şirkettir. Marchex bir B2B çağrı ve konuşma analizi şirketidir. İşletmeler ve müşteriler arasındaki konuşma verilerini analiz etmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanma konusunda uzmanlaşmı...
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics'in tescilli çağrı ölçüm yazılımı (çağrı analiz platformu), IEEE ve RFC standartlarına göre oluşturulmuştur ve Telco düzeyinde kullanılabilirlik ve tam otomatik felaket kurtarma süreçleriyle desteklenen hataya dayanıklı mimari üzerine kurulu birden fazla veri merkezine sahiptir.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçümü ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ili...
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...
WhatConverts
whatconverts.com
Pazarlama Ajansları ve Müşteriler için Potansiyel Müşteri Takibi Müşteriler için değer yaratmak amacıyla en iyi PPC ve SEO profesyonellerinin güvendiği tek lider izleme ve raporlama yazılımı.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector is a Outbound sales automation platform that integrates email, sms, ringless voicemails, outbound dialer and inbound dialer into a simple crm.
Retreaver
retreaver.com
Retreaver helps marketers, agencies and brands better understand their customer journey. Our cloud based software provides real-time inbound call data by tagging, tracking and routing the caller to the appropriate person, or department. Leverage data from popular marketing solutions such as HubSpot,...
Nimbata
nimbata.com
Nimbata combines unique lead capture, conversion tracking, marketing attribution and lead management capabilities that generate better inbound leads and converts more web visitors to sales. Nimbata (https://www.nimbata.com) provides: • Phone lead capture through local, toll-free, or vanity numbers f...
Ringostat
ringostat.com
Ringostat is a platform of call tracking, telephony, and end-to-end analytics. Ringostat helps optimize marketing, considering ROI, build effective communication with customers, and boost sales. It is the only service of its kind in Eastern Europe to be an official Google Analytics technology partne...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion is a simple, powerful field service management software, offering a variety of features such as customer management, invoicing & payments, inventory management, time tracking, and reporting. The software is available on desktop and mobile apps to connect office staff, technicians and ...
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch is an omnichannel marketing platform. We help to engage, convert and analyze your clients. Calltouch provides a call tracking service that gives all the information on the ads efficiency. Due to call tracking service you can divide all the ads to those that drive sales and to those that sp...
Infinity Hub
infinity.co
Discover what happens before, during, and after every call, and take real actions to drive marketing and operational efficiencies. Infinity is a world class ISO 27001 Certified call intelligence platform with granular visitor tracking capabilities. Infinity enables you to map the entire customer jou...
Infinity Portal
infinity.co
Discover what happens before, during, and after every call, and take real actions to drive marketing and operational efficiencies. Infinity is a world class ISO 27001 Certified call intelligence platform with granular visitor tracking capabilities. Infinity enables you to map the entire customer jou...
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io powers high-performing teams with real-time guidance. By surfacing and recommending what works best, Revenue.io enables hundreds of customers like HPE, Nutanix, and AWS to deliver predictable results and optimize their entire revenue operation. Founded in 2013, Revenue.io is headquartered...
800.com
800.com
At 800.com, we're dedicated to helping businesses connect with their customers. As a leading provider of toll-free phone numbers, vanity phone numbers, and call software, we make it simple for companies to reach their customers anywhere in the world. Our mission is to empower human connection throug...
Convirza
convirza.com
Convirza, ilk kurumsal çağrı izleme ve çağrı optimizasyon platformudur. Telefon etkileşimlerinden artan istihbarat talebini karşılamak için, geleneksel çağrı izlemeyi telefon görüşmelerinin güçlü analiziyle birleştiriyoruz. Convirza, müşteri adayı kalitesini ölçmek, dönüşümleri ölçmek ve tam kapsaml...
Salesken
salesken.ai
Salesken, Satış Temsilcilerinizin Aramalardaki Performansının Tek Tek Görünürlüğünü Sağlar, Böylece Müşteri Etkileşimini Artırabilir ve Daha Fazla Anlaşma Yapabilirsiniz.
Invoca
invoca.com
Invoca'nın arama başına ödeme platformuna erişmek için giriş yapın. Reklamverenler çağrıya dayalı kampanyalar oluşturur ve yayıncılar çağrıları artırmak için daha fazla komisyon kazanır.