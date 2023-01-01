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Alternatifler - Ringba

CallRail

CallRail

callrail.com

Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...

Ringover

Ringover

ringover.com

CRM'nizle entegre, PC'lerden ve akıllı telefonlardan erişilebilen güçlü bir arama platformu kurun ve dünya çapında numaralar alın.

CallFire

CallFire

callfire.com

Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!

Truly

Truly

truly.co

Müşteri konuşmalarını takip eden, analiz eden ve onlara koçluk yapan satış ekiplerine yönelik 1 numaralı telefon sistemiyle tanışın.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlamaya yönelik kurumsal düzeyde bir izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, müşteri adayı ve çağrı yaşam döngüsünü yürüten ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı kuruluş, iş ortağı ve ücretli kanallarda markalar için yatırım getirisi artırmasına yardımcı...

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc., 2003 yılında kurulmuş ve 300'den fazla çalışana sahip, Seattle merkezli bir halka açık şirkettir. Marchex bir B2B çağrı ve konuşma analizi şirketidir. İşletmeler ve müşteriler arasındaki konuşma verilerini analiz etmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanma konusunda uzmanlaşmı...

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

Telmetrics'in tescilli çağrı ölçüm yazılımı (çağrı analiz platformu), IEEE ve RFC standartlarına göre oluşturulmuştur ve Telco düzeyinde kullanılabilirlik ve tam otomatik felaket kurtarma süreçleriyle desteklenen hataya dayanıklı mimari üzerine kurulu birden fazla veri merkezine sahiptir.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçümü ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ili...

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

Pazarlama Ajansları ve Müşteriler için Potansiyel Müşteri Takibi Müşteriler için değer yaratmak amacıyla en iyi PPC ve SEO profesyonellerinin güvendiği tek lider izleme ve raporlama yazılımı.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.

Hot Prospector

Hot Prospector

hotprospector.com

Hot Prospector is a Outbound sales automation platform that integrates email, sms, ringless voicemails, outbound dialer and inbound dialer into a simple crm.

Retreaver

Retreaver

retreaver.com

Retreaver helps marketers, agencies and brands better understand their customer journey. Our cloud based software provides real-time inbound call data by tagging, tracking and routing the caller to the appropriate person, or department. Leverage data from popular marketing solutions such as HubSpot,...

Nimbata

Nimbata

nimbata.com

Nimbata combines unique lead capture, conversion tracking, marketing attribution and lead management capabilities that generate better inbound leads and converts more web visitors to sales. Nimbata (https://www.nimbata.com) provides: • Phone lead capture through local, toll-free, or vanity numbers f...

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Ringostat is a platform of call tracking, telephony, and end-to-end analytics. Ringostat helps optimize marketing, considering ROI, build effective communication with customers, and boost sales. It is the only service of its kind in Eastern Europe to be an official Google Analytics technology partne...

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion is a simple, powerful field service management software, offering a variety of features such as customer management, invoicing & payments, inventory management, time tracking, and reporting. The software is available on desktop and mobile apps to connect office staff, technicians and ...

Calltouch

Calltouch

calltouch.ru

Calltouch is an omnichannel marketing platform. We help to engage, convert and analyze your clients. Calltouch provides a call tracking service that gives all the information on the ads efficiency. Due to call tracking service you can divide all the ads to those that drive sales and to those that sp...

Infinity Hub

Infinity Hub

infinity.co

Discover what happens before, during, and after every call, and take real actions to drive marketing and operational efficiencies. Infinity is a world class ISO 27001 Certified call intelligence platform with granular visitor tracking capabilities. Infinity enables you to map the entire customer jou...

Infinity Portal

Infinity Portal

infinity.co

Discover what happens before, during, and after every call, and take real actions to drive marketing and operational efficiencies. Infinity is a world class ISO 27001 Certified call intelligence platform with granular visitor tracking capabilities. Infinity enables you to map the entire customer jou...

Revenue.io

Revenue.io

revenue.io

Revenue.io powers high-performing teams with real-time guidance. By surfacing and recommending what works best, Revenue.io enables hundreds of customers like HPE, Nutanix, and AWS to deliver predictable results and optimize their entire revenue operation. Founded in 2013, Revenue.io is headquartered...

800.com

800.com

800.com

At 800.com, we're dedicated to helping businesses connect with their customers. As a leading provider of toll-free phone numbers, vanity phone numbers, and call software, we make it simple for companies to reach their customers anywhere in the world. Our mission is to empower human connection throug...

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza, ilk kurumsal çağrı izleme ve çağrı optimizasyon platformudur. Telefon etkileşimlerinden artan istihbarat talebini karşılamak için, geleneksel çağrı izlemeyi telefon görüşmelerinin güçlü analiziyle birleştiriyoruz. Convirza, müşteri adayı kalitesini ölçmek, dönüşümleri ölçmek ve tam kapsaml...

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken, Satış Temsilcilerinizin Aramalardaki Performansının Tek Tek Görünürlüğünü Sağlar, Böylece Müşteri Etkileşimini Artırabilir ve Daha Fazla Anlaşma Yapabilirsiniz.

Invoca

Invoca

invoca.com

Invoca'nın arama başına ödeme platformuna erişmek için giriş yapın. Reklamverenler çağrıya dayalı kampanyalar oluşturur ve yayıncılar çağrıları artırmak için daha fazla komisyon kazanır.

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