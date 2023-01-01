Rift Finance

Merkezi Olmayan Piyasa Yapıcılığı. Rift, kripto şirketlerinin token likidite hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken, likidite sağlayıcıları için cazip, daha güvenli getiriler sağlıyor

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