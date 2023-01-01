WebCatalog
Rethinkable

Rethinkable

rethinkable.xyz

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Rethinkable çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Web3'te sonsuz yeteneği, keşfedilmemiş fırsatlarla eşleştiriyoruz. Mevcut en iyi araçları kullanarak üst düzey yetenekleri Web3'teki projelerle buluşturan birinci sınıf platform

Web Sitesi: rethinkable.xyz

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rethinkable ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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