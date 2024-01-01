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Redfast

Redfast

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Web Sitesi: redfast.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Redfast çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Redfast, etkileşim işletmeleri için amaç odaklı bir rehberlik platformudur. Redfast, hizmet kullanımını bireysel düzeyde ölçer ve izler ve katılım odaklı işletmeler için daha iyi elde tutma ve büyüme ile sonuçlanan hedefe yönelik çözümler sunmak için bireyin davranışındaki varyasyonları kullanır. Redfast, sitenizdeki kişiselleştirilmiş içeriği, özellikleri ve teklifleri kodlamaya gerek kalmadan gerçek zamanlı ve uygulanabilir bir şekilde tanıtmanıza olanak tanır.

Kategoriler:

Business
Kişiselleştirme Yazılımı

Web Sitesi: redfast.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Redfast ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Brevo

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Klaviyo

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AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

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Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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webengage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Indicative

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Pyze

Pyze

pyze.com

Retention Science

Retention Science

retentionscience.com

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Simpleem

Simpleem

simpleem.com

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

Localytics

Localytics

localytics.com

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

TruVideo

TruVideo

truvideo.com

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