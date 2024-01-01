Redfast, etkileşim işletmeleri için amaç odaklı bir rehberlik platformudur. Redfast, hizmet kullanımını bireysel düzeyde ölçer ve izler ve katılım odaklı işletmeler için daha iyi elde tutma ve büyüme ile sonuçlanan hedefe yönelik çözümler sunmak için bireyin davranışındaki varyasyonları kullanır. Redfast, sitenizdeki kişiselleştirilmiş içeriği, özellikleri ve teklifleri kodlamaya gerek kalmadan gerçek zamanlı ve uygulanabilir bir şekilde tanıtmanıza olanak tanır.

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