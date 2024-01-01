WebCatalog

Alternatifler - Redfast

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç ​​şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011 ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu.AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi yat...

Duda

Duda

duda.co

Duda Profesyonel Web Sitesi Oluşturucusu ile yüksek dönüşüm sağlayan web sitelerini geniş ölçekte oluşturun ve satın. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın.

Emma

Emma

myemma.com

Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Instapage

Instapage

instapage.com

Tıklama sonrası açılış sayfalarını geniş ölçekte oluşturmak, kişiselleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış tek açılış sayfası platformuyla reklam tıklamalarınızı dönüşümlere dönüştürün.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.

Sender

Sender

sender.net

E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.

Contlo

Contlo

contlo.com

Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

WEB SİTENİZİ 1 NUMARALI GELİR KANALINIZA DÖNÜŞTÜRÜN. Web ziyaretçilerinizin %95'i genel web sitenizde dönüşüm gerçekleştirmeyecek. Mutiny, kod web kişiselleştirmesi olmadan sitenizde daha fazla B2B alıcısını hedeflemenizi ve dönüştürmenizi kolaylaştırır.

Iterable

Iterable

iterable.com

Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

Tamamen kişiselleştirilmiş satış desteği geldi. Regie.ai'yi kullanarak ilgili satış mesajlarını saniyeler içinde gönderin.

UserWise

UserWise

userwise.io

Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.

Appcues

Appcues

appcues.com

Kullanıcı katılımı yalnızca başlangıçtır. Appcues, ürün liderliğindeki ekiplere ürünün benimsenmesini bir geliştirici olmadan ölçme ve iyileştirme olanağı sağlar. Başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty, işletmelerin hızla gelir elde etmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli deneme, kişiselleştirme ve özellik yönetimi çözümleri sunan, hızla büyüyen bir sağlayıcıdır.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük...

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Coğrafi hedefleme araçlarımızı kullanarak web sitenizin ziyaretçilerini coğrafi olarak hedefleyin. IP coğrafi konumunu kullanarak ziyaretçileri yönlendirin veya içeriği ülkeye, eyalete ve şehre göre gösterin.

Lavender

Lavender

lavender.ai

Lavender, dünya çapında binlerce satıcının daha iyi e-postaları daha hızlı yazmasına yardımcı olarak onlara daha kısa sürede daha olumlu yanıtlar almalarına yardımcı oluyor. G2'de 4,9/5 puan aldı.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Mükemmel Potansiyel Müşterileri Bulun, Akıllara durgunluk veren E-postalar Gönderin. Zaman alıcı araştırma zahmetine girmeden, yalnızca kişisel bağlantılarınızla değil, daha hızlı bir şekilde ölçeklendirmeyi mi istiyorsunuz? Luna'nın yapay zekası, sonuç getiren son derece kişiselleştirilmiş e-post...

Insider

Insider

useinsider.com

Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.

Persado

Persado

persado.com

Persado'nun kurumsal yapay zeka tarafından oluşturulan dil platformu, 10 üzerinden 9'dan fazla, daha yüksek performanslı içerik sunar.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...

Maropost

Maropost

maropost.com

E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!

Xamtac

Xamtac

xamtac.com

Verimliliği artırmak için gelişmiş yapay zekayı bir dizi araçla birleştiren bir pazarlama ekosistemi. Benzersiz marka stillerinize ve seslerinize göre uyarlanarak çok kanallı kampanyaları düzene sokarak erişimi artırır. Varlık oluşturma ve organizasyon yetenekleri, materyallerin zahmetsizce oluşturu...

Didomi

Didomi

didomi.io

Didomi, kuruluşların seçimlere saygı duyan ve insanlara verileri üzerinde kontrol imkanı tanıyan mükemmel Gizlilik Kullanıcı Deneyimleri uygulamalarına yardımcı olur. Küresel Gizlilik UX Çözümlerimiz günümüzün veri gizliliği zorluklarını çözmek için tasarlanmıştır ve şunları içerir: -Çoklu düzenleme...

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyo...

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine eksiksiz bir pazarlama ve analiz platformudur. İçeriği kişiselleştirerek ve A/B testleri gerçekleştirerek kullanıcılarınızı gerçekten anlamanıza ve harekete geçmenize yardımcı oluyoruz. Başlamak ücretsizdir ve birkaç dakika içinde kullanıma hazırdır.

PowerTextor

PowerTextor

powertextor.com

İşletmeler için Metin Mesajlaşma Hizmeti. PowerTextor, Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform için bir SMS Bağlayıcısıdır. Kısa mesaj pazarlamanın ve Microsoft Power Automate'in gücüyle işletmelerin müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik...

Lexer

Lexer

lexer.io

Lexer Müşteri Verileri ve Deneyim Platformu (CDXP), içgörü odaklı pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için hepsi bir arada merkeziniz olarak hizmet eder. Gerçek zamanlı olarak sürdürülen ve tüm platformlarda erişilebilen zenginleştirilmiş tek müşteri görünümüyle, kârlı bir büyüme sağlamak için mü...

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...

OptinMonster

OptinMonster

optinmonster.com

Web Sitenizin Trafiğini Dönüştürün ve Para Kazanın Ziyaretçi kaybetmeyi bırakın! Dünyanın 1 numaralı en güçlü dönüşüm optimizasyonu araç seti ile e-posta listenizi anında büyütün, daha fazla potansiyel müşteri elde edin ve satışları artırın.

Omneky

Omneky

omneky.com

Omneky, tüm dijital kanallardaki deneyimleri kişiselleştirmek için son teknoloji ürünü derin öğrenmeyi kullanıyor.

Moosend

Moosend

moosend.com

En Kolay E-posta Pazarlama ve Otomasyon Yazılımı. Moosend, gerçek gelir artışını sağlayan e-posta pazarlama ve otomasyon deneyimleri sunan en basit ve en modern çözümdür.

Userlist

Userlist

userlist.com

SaaS için Pazarlama ve Yaşam Döngüsü E-postası. Bir çatı altında. SaaS potansiyel müşterilerinizi besleyin, onları her daim yenilenen satış kampanyalarıyla müşterilere dönüştürün ve ardından kullanıcı katılımına sorunsuz bir şekilde geçiş yapın. Bireysel kullanıcıları değil, şirket hesaplarını ekley...

SiteSpect

SiteSpect

sitespect.com

SiteSpect, fikirlerinizi A/B test edebileceğiniz, içgörüler keşfedebileceğiniz ve tüm müşteri yolculuğunu kişiselleştirebileceğiniz A/B testi ve optimizasyon çözümüdür.

VWO

VWO

vwo.com

VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.

Reelevant

Reelevant

try.reelevant.com

Reelevant, ilk İsteğe Bağlı Pazarlama İçerik Motorudur. İçerik, insanların markanızla etkileşim kurmasının nedenidir. Tüketicilerin gerçekten gördüğü anda, isteğe bağlı içerik oluşturmak için veri odaklı bir yaklaşım sunuyoruz. Platformumuz her türlü içerik varyasyonunu milisaniyeler içinde oluşturu...

Raffle

Raffle

raffle.ai

Arama insani hale getirildi ve kullanımı basitleştirildi Yenilikçi şirketler, arama yeteneklerini geliştirmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve müşterilerin ve çalışanların davranış ve ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek için Raffle'ın yazılımını ve API'sini kullanıyor. Web S...

Cloudengage

Cloudengage

cloudengage.com

CloudEngage, topluluğunuzu oluşturmanıza ve geliştirmenize olanak tanır. Bunu, hedef kitlenizle iletişim kurmanıza ve onlara benzersiz içerik sunmanıza olanak tanıyan zarif, ölçeklenebilir, son teknoloji ve son derece kişiselleştirilmiş araçlar yaratarak yapıyoruz. Chord Connect™ ile Görüntülü Sohbe...

ChatDaddy

ChatDaddy

chatdaddy.tech

Siz ve müşterileriniz için daha kişisel bir deneyim sunarak pazarlama performansınızı artırın ve daha iyi müşteri ilişkileri kurun.

ArtsAI

ArtsAI

artsai.com

ArtsAI'nin Yapay Zeka Kişiselleştirmesi, mesajların (CTV, video, ses, ekran, yerel ve metin) mesajı alan kişiyle en iyi şekilde eşleşecek şekilde bir araya getirilmesidir. ArtsAI'nin otomatik hedef kitle kümelemesi ve grup analizi, her kişinin profiline iletilecek doğru mesajı öğrenir. ArtsAI'nin te...

Power Personas

Power Personas

powerpersonas.com

Power Personas, içeriğinizi, mesajlarınızı ve markanızı müşterilerinizle nasıl uyumlu hale getireceğinizi otomatik olarak gösteren ICP'ler ve alıcı kişilikleri oluşturmanızı kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir davranışsal segmentasyon ve kişiselleştirme platformudur, böylece daha büyük bir etki y...

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gi...

BEYABLE

BEYABLE

beyable.com

BEYABLE, perakendecilerin ve markaların mevcut web sitesi trafiğine odaklanarak dönüşümleri, marjları ve kullanıcı deneyimini artıracak dijital çözümler bulmasına yardımcı olan bir SaaS platformudur. Yapay zeka ve otomatik müşteri yolculuğu analizimiz sayesinde müşterilerimiz sitelerinin içeriğini k...

WhatCounts

WhatCounts

whatcounts.com

WhatCounts, muhteşem bir platform ve onu destekleyecek tam hizmet ajansıyla önemli olanı göndermenize yardımcı olan bir e-posta servis sağlayıcısıdır. Bilgili e-posta uzmanlarımızdan ve gelişmiş bir e-posta pazarlama platformundan yararlanarak daha fazla gelir elde etmek için şirketlerle ortaklık ya...

Movable Ink

Movable Ink

movableink.com

Movable Ink, her temas noktasında her müşteri için en alakalı ve güncel kişiselleştirilmiş yaratıcı içeriği otomatik olarak oluşturmak üzere verileri dönüştürerek kişiselleştirmeyi ölçeklendirir. Platform, pazarlamacıların bugün müşterilerine iletişim göndermek için kullandıkları dağıtım teknolojile...

ZoomMail

ZoomMail

zoommail.co.uk

Zoom Mail 2017 yılında hayata başladı ve David Hazzard ve Gary Calladine tarafından kuruldu. David, son 20 yıldır e-posta pazarlama alanında çalışıyor ve işletmeleri e-posta pazarlama teknolojisinin avantajlarıyla güçlendiriyor. Gary, reklam satışlarında performansı artırmak ve küresel getiriyi artı...

Unless

Unless

unless.com

UNLESS'in misyonu, kullanıcı arayüzlerini bir diyaloğa dönüştürerek kullanıcıların cihazlarıyla insani terimlerle etkileşime girmesine olanak sağlamaktır. Konuşmaya dayalı kullanıcı arayüzü platformumuz, işletmelere her kullanıcıyla kişiselleştirilmiş bir görüşmeyi kolaylaştıran yapay zeka odaklı bi...

Reactful

Reactful

reactful.com

Reactful bir web kişiselleştirme ve optimizasyon platformudur. Her site ziyaretinin önemli olmasını sağlamaya yardımcı olur, kullanıcıların web trafiğiyle daha fazlasını yapmasına olanak tanır ve kişiselleştirme için birden fazla açılış sayfası oluşturma ihtiyacını azaltır. Web sitesi dönüşümünü art...

OneShot

OneShot

oneshot.ai

OneShot, ilk gerçek uçtan uca otonom araştırma platformudur. Gelişmiş üretken yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojimiz, tüm manuel potansiyel müşteri bulma yoğun işlerini otomatik hale getirerek satış ekibinizin yüksek değerli hesaplara ve etkinliklere odaklanmasına olanak tanır. OneShot, potansiy...

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