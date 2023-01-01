Recovery Database Network

RDN, geri alma sektörünün önde gelen, en güvenilir ve en güvenilir yeniden ele geçirme yazılımıdır. RDN, Geri Sahipler, Borç Verenler ve İleticiler için yazılım çözümleri sağlar. RDN, borç verenleri, kredi birliklerini ve nakliyecileri yeniden ele geçirme endüstrisindeki her şirketle buluşturur.

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