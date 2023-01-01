WebCatalog
ReadingWise

ReadingWise

readingwise.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ReadingWise çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ReadingWise English, okumayı öğrenmekte zorlananlar için kanıta dayalı bir programdır. Bugün okulunuz için ücretsiz deneme sürümünü edinin.

Web Sitesi: readingwise.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ReadingWise ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Read Along

Read Along

readalong.google.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Toppr

Toppr

toppr.com

BBC Learning English

BBC Learning English

bbc.co.uk

Organimi

Organimi


Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

ServiceWorks

ServiceWorks

service.works

ProductPlan

ProductPlan

productplan.com

Sematext

Sematext

sematext.com

Georgia Test Prep

Georgia Test Prep

georgiatestprep.com

Reflex

Reflex

reflexmath.com

SmartPass

SmartPass

smartpass.app

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası