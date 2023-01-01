SmartPass koridor yönetimi için nihai çözümdür. Sınıfta geçirilen zamanın artmasına yardımcı olur, okulunuzu daha güvenli hale getirir ve vandalizmi engeller. SmartPass'ın okulunuzu nasıl dönüştürebileceğini öğrenmek için bugün bir demo planlayın.

Web Sitesi: smartpass.app

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