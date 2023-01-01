WebCatalog
SmartPass

SmartPass

smartpass.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SmartPass çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

SmartPass koridor yönetimi için nihai çözümdür. Sınıfta geçirilen zamanın artmasına yardımcı olur, okulunuzu daha güvenli hale getirir ve vandalizmi engeller. SmartPass'ın okulunuzu nasıl dönüştürebileceğini öğrenmek için bugün bir demo planlayın.

Web Sitesi: smartpass.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, SmartPass ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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