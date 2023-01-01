Raken'in inşaat yönetimi yazılımı ve uygulaması, günlük raporlar, zaman çizelgeleri, araç kutusu konuşmaları ve öngörüler oluşturmak için en kolay çözümdür. Bugün deneyin!

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