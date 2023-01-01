WebCatalog
Raken

Raken

rakenapp.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Raken çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Raken'in inşaat yönetimi yazılımı ve uygulaması, günlük raporlar, zaman çizelgeleri, araç kutusu konuşmaları ve öngörüler oluşturmak için en kolay çözümdür. Bugün deneyin!

Web Sitesi: rakenapp.com

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