Quiz Makito, herhangi bir web sitesi içeriğine dayalı olarak testler oluşturmayı kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir test oluşturma platformudur.

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