WebCatalog
Quiz Makito

Quiz Makito

quizmakito.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Quiz Makito çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Quiz Makito, herhangi bir web sitesi içeriğine dayalı olarak testler oluşturmayı kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir test oluşturma platformudur.

Web Sitesi: quizmakito.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Quiz Makito ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Typingflow

Typingflow

typingflow.app

Quilgo

Quilgo

quilgo.com

uQuiz.com

uQuiz.com

uquiz.com

yippity

yippity

yippity.io

Wordkraft

Wordkraft

wordkraft.ai

DEEPMOTION

DEEPMOTION

deepmotion.com

Doctrina AI

Doctrina AI

doctrina.ai

SEOmatic

SEOmatic

seomatic.ai

SuperChat AI

SuperChat AI

superchat.ai

Right Blogger

Right Blogger

rightblogger.com

Weebly

Weebly

weebly.com

Maritess

Maritess

maritessai.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası