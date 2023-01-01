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Quire

Quire

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Web Sitesi: quire.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Quire çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hedefleri hiyerarşik listelere ayırmak için en iyi işbirliğine dayalı proje yönetimi yazılımı.

Web Sitesi: quire.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Quire ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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