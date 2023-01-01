Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Quip çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Quip, herhangi bir iş sürecini dönüştürmek için Salesforce'un içine yerleştirilmiş gerçek zamanlı işbirliğine dayalı belgeler, elektronik tablolar ve sohbettir.

Web Sitesi: quip.com

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