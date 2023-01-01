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Quip

Quip

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Web Sitesi: quip.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Quip çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Quip, herhangi bir iş sürecini dönüştürmek için Salesforce'un içine yerleştirilmiş gerçek zamanlı işbirliğine dayalı belgeler, elektronik tablolar ve sohbettir.

Web Sitesi: quip.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Quip ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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