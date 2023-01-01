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Qarma

Qarma

qarmainspect.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Qarma çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Basit Kalite ve Uyumluluk Araçları Kalite kontrol ve uyumluluk faaliyetlerinizi planlayın, gerçekleştirin, raporlayın ve değerlendirin ve tedarikçilerinizle işbirliği yapın. Yerinde ve gerçek zamanlı olarak.

Web Sitesi: qarmainspect.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Qarma ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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