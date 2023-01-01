BatchLeads, acenteler, toptancılar ve yatırımcılar için basit bir aylık abonelikle emlak yazılımı sunar. Bir sonraki müşterinizi tanımlamak, değerlendirmek ve onlarla etkileşime geçmek için en iyi potansiyel pazarlama araçlarını bulun.

Web Sitesi: batchleads.io

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