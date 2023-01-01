WebCatalog
Prowise Learn

Prowise Learn

oefenweb.nl

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Prowise Learn çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yönteme ek olarak öğretim materyalini uygulamak, tekrarlamak ve otomatikleştirmek. %100 uyarlanabilir, her öğrenci için çok eğlenceli ve zorlu. İlerlemenin anında anlaşılması.

Web Sitesi: oefenweb.nl

Yasal Uyarı: WebCatalog, Prowise Learn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Lexa

Lexa

lexa.nl

Solar Monkey

Solar Monkey

solarmonkey.nl

2Solar

2Solar

2solar.nl

KerkBeamer

KerkBeamer

kerkbeamer.nl

KPN iTV

KPN iTV

tv.kpn.com

Streamz

Streamz

streamz.be

AD

AD

ad.nl

Magister

Magister

magister.nl

Keeping

Keeping

keeping.nl

e-Boekhouden.nl

e-Boekhouden.nl

e-boekhouden.nl

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

CheapTickets.nl

CheapTickets.nl

cheaptickets.nl

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası