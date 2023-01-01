WebCatalog
Previewed

Previewed

previewed.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Previewed çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Uygulamanız için çarpıcı 3D görüntü çekimleri ve animasyonlar oluşturmak için Önizleme'ye katılın. Yüzlerce hazır maket arasından seçim yapın veya kendinizinkini yaratın.

Web Sitesi: previewed.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Previewed ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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