Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Moqups, her türlü proje için tel çerçeveler, maketler, diyagramlar ve prototipler oluşturmanıza ve bunlar üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olan, kolaylaştırılmış ve sezgisel bir web uygulamasıdır.

Web Sitesi: moqups.com

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