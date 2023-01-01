WebCatalog
Prefect Cloud

Prefect Cloud

app.prefect.cloud

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Prefect Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir hizmet olarak orkestrasyon. Prefect Cloud 2, Prefect 2.0 ile oluşturulmuş yönetilen iş akışlarını verilerinizi taşıma konusunda endişelenmenize gerek kalmadan otomatikleştirmenin ve izlemenin kolay, güçlü ve ölçeklenebilir yoludur.

Web Sitesi: app.prefect.cloud

Yasal Uyarı: WebCatalog, Prefect Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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