Bir hizmet olarak orkestrasyon. Prefect Cloud 2, Prefect 2.0 ile oluşturulmuş yönetilen iş akışlarını verilerinizi taşıma konusunda endişelenmenize gerek kalmadan otomatikleştirmenin ve izlemenin kolay, güçlü ve ölçeklenebilir yoludur.

Web Sitesi: app.prefect.cloud

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