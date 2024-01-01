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Power Personas

Power Personas

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Web Sitesi: powerpersonas.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Power Personas çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Power Personas, içeriğinizi, mesajlarınızı ve markanızı müşterilerinizle nasıl uyumlu hale getireceğinizi otomatik olarak gösteren ICP'ler ve alıcı kişilikleri oluşturmanızı kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir davranışsal segmentasyon ve kişiselleştirme platformudur, böylece daha büyük bir etki yaratır. İster tek bir müşteri türünü, ister birden fazla grubu hedefliyor olun, bilime dayalı, insan merkezli önerilerimiz ekibinizdeki hemen hemen herkese yardımcı olur.

Kategoriler:

Business
Kişiselleştirme Yazılımı

Web Sitesi: powerpersonas.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Power Personas ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Instapage

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createsend.com

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Customer.io

customer.io

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Omnisend

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Sender

Sender

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MoEngage

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Litmus

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uxpressia.com

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