Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Power Personas, içeriğinizi, mesajlarınızı ve markanızı müşterilerinizle nasıl uyumlu hale getireceğinizi otomatik olarak gösteren ICP'ler ve alıcı kişilikleri oluşturmanızı kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir davranışsal segmentasyon ve kişiselleştirme platformudur, böylece daha büyük bir etki yaratır. İster tek bir müşteri türünü, ister birden fazla grubu hedefliyor olun, bilime dayalı, insan merkezli önerilerimiz ekibinizdeki hemen hemen herkese yardımcı olur.

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