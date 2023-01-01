Pnut dost canlısı, uluslararası bir sosyal ağdır. Başkalarının konuşmalarına katılmak teşvik edilir. Tipik bir haftada, bir Çevrimiçi dans partisi düzenleyebiliriz, avatarları bir temaya uyacak şekilde değiştirebileceğimiz bir etkinlik, bir yazma yarışması ve insanların o gün için en sevdikleri alıntıları talep edebiliriz. Millet, kodlama partilerine, Minecraft oyun günlerine ve diğer topluluk etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Noel civarındaki Gizli Noel Baba bir patlamadır.

Web Sitesi: pnut.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pnut ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.