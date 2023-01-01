WebCatalog
KubeSail

KubeSail

kubesail.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde KubeSail çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kendi kendine hosting şirketi. Minecraft gibi oyun sunucularını, PhotoPrism gibi alternatifleri, Plex gibi medya sunucularını ve daha fazlasını barındırın. Ev barındırma donanımı ve yazılımı.

Web Sitesi: kubesail.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, KubeSail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Linode

Linode

login.linode.com

Aternos

Aternos

aternos.org

Vidyard

Vidyard

secure.vidyard.com

Nodecraft

Nodecraft

app.nodecraft.com

Lowe's

Lowe's

lowes.com

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

Unbounce

Unbounce

app.unbounce.com

RamNode

RamNode

clientarea.ramnode.com

SaaSHub

SaaSHub

saashub.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Build.com

Build.com

build.com

Ace Hardware

Ace Hardware

acehardware.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası