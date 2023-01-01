Kendi kendine hosting şirketi. Minecraft gibi oyun sunucularını, PhotoPrism gibi alternatifleri, Plex gibi medya sunucularını ve daha fazlasını barındırın. Ev barındırma donanımı ve yazılımı.

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