Uygulamalar değil, özellikler oluşturun. Halihazırda kullandığınız uygulamalara bağlamsal, dahili özellikler ekleyerek çalışmaları güçlendirin ve süreçleri kolaylaştırın. Herkes tarafından sevilen, operasyonlar için tasarlandı.

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