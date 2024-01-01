PlanRadar

PlanRadar

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Web Sitesi: planradar.com

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PlanRadar, inşaat ve emlak projelerinde dokümantasyon, görev yönetimi ve iletişim için ödüllü bir dijital SaaS platformudur. Şu anda dünya genelinde 75'ten fazla pazarda faaliyet gösteriyoruz. Müteahhitlerden mühendislere, mülk yöneticilerine ve sahiplerine kadar binanın yaşam döngüsünde yer alan herkese değer katarak gayrimenkul ve inşaat alanındaki tüm pazarlara hizmet veriyoruz. Platformumuz tüm günlük süreçleri ve iletişimi dijitalleştirerek zaman tasarrufu, maliyet tasarrufu sağlıyor ve projelerin daha kaliteli tamamlanmasına olanak sağlıyor. Her gün profesyonellerin çalışma şekillerini düzene sokarak ve değerli proje verilerine gerçek zamanlı erişim sağlayarak verimliliği artırmalarına ve proje başarılarını artırmalarına yardımcı oluyoruz. Bugün platformun 120.000'den fazla kullanıcısı PlanRadar'ın yardımıyla büyük maliyet ve zaman tasarrufu yaşıyor. PlanRadar şu anda 20 dilde mevcuttur ve tüm IOS, Windows ve Android cihazlarda kullanılabilir.

Web Sitesi: planradar.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PlanRadar ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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