WebCatalog
Placezy

Placezy

placezy.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Placezy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yerleştirme sürecinizde kolaylıkla devrim yapın. İster hayalinizdeki işi arayan bir öğrenci olun, ister en iyi adayları bulmak isteyen bir kolej/şirket olun, platformumuz başarılı olmanız için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

Web Sitesi: placezy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Placezy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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