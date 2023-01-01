Pikabu, herkesin gönderi yayınlayabileceği rahat bir bilgi ve eğlence topluluğudur. Hayattan hikayeler, taze şakalar ve memler, eğitici makaleler, komik fotoğraflar ve videolar, ilginç yorumlar. Diğer kullanıcılar hikayenizi beğenirse yüzbinlerce kişi görecektir.

Web Sitesi: pikabu.ru

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pikabu ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.