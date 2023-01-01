Şampiyona - en son spor haberleri, videolar, fotoğraflar. Dünya ve Avrupa Şampiyonaları. Futbol, ​​hokey, basketbol ve diğer spor dallarında şampiyonluklar. Oyun takvimleri, maç incelemeleri ve turnuva tabloları. Maçların çevrimiçi yayınları.

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