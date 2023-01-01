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Pew Research Center

Pew Research Center

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dünyayı şekillendiren sorunlar, tutumlar ve eğilimler hakkında kamuoyunu bilgilendiren, partizan olmayan bir bilgi deposu.

Web Sitesi: pewresearch.org

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