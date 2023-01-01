Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pew Research Center çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Dünyayı şekillendiren sorunlar, tutumlar ve eğilimler hakkında kamuoyunu bilgilendiren, partizan olmayan bir bilgi deposu.

Web Sitesi: pewresearch.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pew Research Center ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.